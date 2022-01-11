«На сетке падало очень мало людей»: участник из Ижевска не смог победить на шоу «Русский ниндзя»

Участника подвел первый этап испытаний. Фото: пресс-служба телеканала СТС

10 января ижевчане болели за своего земляка Тимофея Семенова, который прошел в финал экстремального шоу «Русский Ниндзя» (12+) на канале СТС. Кроме титула победителя ожидала награда в 5 млн рублей.

Победивший в гонке лидеров шестого выпуска передачи ижевчанин – промышленный альпинист и скалолаз. По признанию жюри, он был одним из лидеров, но как сказал сам Тимофей в интервью, прогнозировать что-то по поводу заключительной сложнейшей полосы препятствий было очень сложно.

Ижевчанин достойно дошел до финала. Фото: пресс-служба телеканала СТС

Съемки шоу с ведущими Моргенштерном, Идой Галич и Василием Артемьевым проходили в Олимпийском парке Сочи. Возле стадиона «Фишт» организаторы испытаний собрали специальную трассу, привезенную из Бельгии. Она включала четыре этапа, самым сложным из которых был последний – 23-метровая конструкция «гора Мидорияма». Ранее с этим испытанием справились всего шесть человек в мире.

В этот раз никто из участников так и не стал победителем. Тимофей Семенов достойно начал проходить испытания, но сошел с дистанции уже на первом этапе – подвела сетка, по которой нужно было пролезть над водой после разделенных качелей. Это вызвало удивление жюри: по их словам, с сетки падало очень мало людей.

Уже в третий раз шоу остается без победителя. Напомним, «Русский ниндзя» – это отечественная версия всемирно известного шоу Ninja Warrior (Нинджа Вориа). Оно не теряет популярности на протяжении 24 лет в 18 странах. За это время в нем приняло участие 200 сильнейших атлетов, выбранных из восьми тысяч претендентов.

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