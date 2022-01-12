148 мальчиков и 149 девочек родились в Удмуртии в первые десять дней 2022 года

В Перинатальном центре 1-й РКБ родились две двойни. Фото: pixabay.com

В первые 10 дней 2022 года в Удмуртии появились на свет 297 малышей, в том числе две двойни. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, родилось 148 мальчиков и 149 девочек.

«Обе двойни появились на свет в Перинатальном центре 1 РКБ. 4 января у 27-летней женщины из Пермского края родились два мальчика. 5 января сразу две дочки родились в многодетной семье из Малопургинского района Удмуртии», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2021 году в роддомах Удмуртии родилось 14 602 ребенка, или на 47 больше, чем в 2020 году.

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