59 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

К сожалению, три человека скончались. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 12 января в республике выявлено 59 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 14 детей и 12 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 3 смерти. Мужчинам было 41, 53, 79 лет.

174 человека выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 327 275 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 5 706.

6 710 человек находится в удовлетворительном состоянии, 153 - в состоянии средней степени тяжести, 104 - в тяжелом состоянии.

Всего на 12 января в Удмуртии зарегистрировано 79 772 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 69 918 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 447 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 673 728 жителей Удмуртии. Из них 524 207 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 116 109 человек.

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