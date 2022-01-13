«Ижсталь» получила высокую оценку производителя строительно-дорожных машин

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») получил статус предпочтительного поставщика от ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», входящего в холдинг «Объединенная машиностроительная группа» – одного из крупнейших отечественных производителей строительно-дорожной и спецтехники.

По совокупной оценке таких показателей, как качество поставляемой продукции, соблюдение сроков поставки, экономическая целесообразность, заводу присвоен статус предпочтительного поставщика, отвечающего всем трем оценочным критериям. В уведомлении о присвоении статуса также отмечается долголетнее и результативное сотрудничество двух предприятий.

Завод поставляет «Челябинским дорожно-строительным машинам» горячекатаный и калиброванный прокат круглого, шестигранного и полосового сечения из конструкционных марок стали.

«ЧСДМ» специализируется на производстве фронтальных погрузчиков. Знаковым видом продукции является самый тяжелый автогрейдер, выпускаемый сегодня в России, – ДЗ 98.

Информация от партнера