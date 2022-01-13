Бывший зампредседателя думы Ижевска обвиняется в совершении двух преступлений

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Экс-вице-спикера городской думы Ижевска судят по обвинению в совершении двух преступлений. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

В частности, политик обвиняется в незаконном управлении коммерческой организацией, а также в подстрекательстве директора одной из городских школ к фиктивному трудоустройству сотрудника, который получил более 800 тысяч рублей без выполнения трудовых обязанностей.

Если судить по картотеке уголовных дел на сайте Устиновского района Ижевска, речь идет о Фание Федоровой. Она занимала пост вице-спикера Гордумы Ижевска 6-го созыва (2015-20 гг.).

Подробности уголовного дела не раскрываются.