Движение грузового транспорта по трассе Ижевск – Воткинск временно ограничили из-за затора

На трассе образовался затор. Фото: очевидцы.

На трассе Ижевск - Воткинск временно ограничено движение грузового транспорта. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев, ограничения будут действовать до ликвидации затора, образовавшегося из-за снегопада.

«Выезд автобусов из автовокзалов по этому маршруту задержан», - говорится в сообщении.

Движение регулируют экипажи ГИБДД.

Напомним, Центральный автовокзал Ижевска временно отменил все пригородные рейсы.