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Общество15 января 2022 8:16

Движение грузового транспорта по трассе Ижевск – Воткинск временно ограничили из-за затора

На трассе работают экипажи ГИБДД
Дмитрий Коренев
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На трассе образовался затор. Фото: очевидцы.

На трассе образовался затор. Фото: очевидцы.

На трассе Ижевск - Воткинск временно ограничено движение грузового транспорта. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев, ограничения будут действовать до ликвидации затора, образовавшегося из-за снегопада.

«Выезд автобусов из автовокзалов по этому маршруту задержан», - говорится в сообщении.

Движение регулируют экипажи ГИБДД.

Напомним, Центральный автовокзал Ижевска временно отменил все пригородные рейсы.