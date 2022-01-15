Трамваи не идут через перекресток улиц Кирова и Удмуртской в направлении центра в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске с 12:56 нет движения трамваев 2,7 и 9 маршрутов через перекресток улиц Кирова и Удмуртской в направлении центра. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

2 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - ул.Орджоникидзе - Ул.Промышленная.

С улицы Промышленной трамваи следуют по своему маршруту.

7 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - Сквер металлургов.

От Сквера металлургов трамваи следуют по своему маршруту.

9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.Магистральная - ул.Московская.

С улицы Московской трамваи следуют по своему маршруту.

О сроках восстановления движения не сообщается.

ОБНОВЛЕНО: Движение трамваев 2, 7, 9 маршрутов по улице Кирова открыто в 13:22.