Трамваи не идут через перекресток улиц Кирова и Удмуртской в направлении центра в Ижевске

Фото: Сергей Грачев
В Ижевске с 12:56 нет движения трамваев 2,7 и 9 маршрутов через перекресток улиц Кирова и Удмуртской в направлении центра. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «ИжГЭТ».
Движение организовано следующим образом:
2 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - ул.Орджоникидзе - Ул.Промышленная.
С улицы Промышленной трамваи следуют по своему маршруту.
7 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - Сквер металлургов.
От Сквера металлургов трамваи следуют по своему маршруту.
9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.Магистральная - ул.Московская.
С улицы Московской трамваи следуют по своему маршруту.
О сроках восстановления движения не сообщается.
ОБНОВЛЕНО: Движение трамваев 2, 7, 9 маршрутов по улице Кирова открыто в 13:22.