Очередной порыв водопровода произошел в Ижевске

Водителей просят искать пути объезда. Фото: Ирина Сальникова, vk.com/udmurtiya18rus

Сегодня утром, 16 января, порыв водопровода произошел на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Фруктовая.

Фото: Алексей Мерилов, слушатель радио «Адам»

Очевидцы сообщают, что порыв произошел со стороны двора. Вода бежит вниз к логу в сторону ТЦ «Талисман».

«Порыв водопровода. Затопило всю низину проезжей части, движение очень затруднено», – делится слушатель радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) Дмитрий.

Фото: Алексей Мерилов, слушатель радио «Адам»

Участок дороги перекрыт. Автомобилистов просят искать пути объезда.

На месте работает бригада. Утечка устранена.

Авария произошла из-за снежных завалов и стоящих на колодцах автомобилях.

Напомним, порыв водопровода произошел вчера на ул. Кирова, но утечка в скором времени была локализована.

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