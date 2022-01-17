Эксперты обещают резкий рост ставок по ипотеке к середине 2022 года

Рост ставок по ипотеке неизбежен, считают эксперты

В 2022 году нас ждет рост ставки по ипотеке. Причиной всему – увеличение ключевой ставки Центробанком, которая в конце 2021 года составила 8,5 %.

К середине года ставка по ипотеке, по прогнозам аналитиков, составит около 12 %. В некоторых банках она уже сейчас перешагнула за 10 %, остальные крупные кредитные организации, по мнению экспертов, сделают это уже к февралю. Причем повышение коснется как вторичного, так и строящегося жилья.

Снижения цен на недвижимость также ожидать не стоит, уверены эксперты, причин для этого, особенно на фоне роста цен на строительные материалы, пока нет. Спрос и предложение будут находиться примерно на одном уровне, поэтому ожидается небольшой рост цен, но в пределах значений инфляции. Отметим, что в столичном регионе ситуация совершенно другая, и там ожидается рост цен на 10–15 %.

Семьям с детьми при покупке в ипотеку квартир от застройщика будет оказана господдержка

Подсластить пилюлю сможет программа льготной ипотеки с господдержкой, которую продлили до 1 июля 2022 года. Для жителей Удмуртии это реальная возможность купить жилье под максимально возможный низкий процент. Причем воспользоваться ею могут семьи, в которых хотя бы один ребенок рожден после 2018 года.

Новые условия, установленные в прошлом году, позволяют купить квартиру или дом в ипотеку по ставке, которая в среднем не превышает 3,05 % годовых*, и с максимальной суммой кредита в 3 миллиона рублей. Отметим, что программа распространяется только на новостройки и на квартиры непосредственно от застройщика.

Приятные бонусы

У некоторых застройщиков действуют специальные условия. К примеру, у ижевской компании «Развитие», которая строит известный в столице Удмуртии жилой комплекс «Богатыри». Это целый микрорайон с парком и прудом, он располагается вдоль Воткинского шоссе и сочетает в себе комфорт городской и загородной жизни.

Застройщик очень ответственно подходит к развитию микрорайона

И все это можно приобрести по невысоким ценам и на выгодных условиях. Ставка по ипотеке в банках-партнерах составляет от 0,1 % * на весь срок кредитования! Такие низкие ставки возможны как раз благодаря программе государственной поддержки, многолетнему сотрудничеству застройщика с банками и безупречной репутации компании «Развитие».

Тихие и безопасные дворы закрыты от машин и прекрасно благоустроены. Детские площадки со специальным покрытием, зоны для активного отдыха перенесены за пределы дворов для большего комфорта жителей. Радуют глаз и малые архитектурные формы из экологичного дерева и двухуровневое освещение придомовых территорий в вечернее время.

Отметим, что девелопер не просто строит дома, но и осуществляет планомерное комплексное благоустройство микрорайона. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: парковочные места (на 50 % собственников), стадион, фельдшерский пункт, детский сад и школа. Помимо уже перечисленного, в 2023 году в микрорайоне появится новая школа на 1100 мест, а новая амбулатория строится уже сейчас.

С магазинами и организациями, оказывающими бытовые услуги, проблем также не будет. В основном они, для удобства жителей, будут располагаться на первых этажах домов.

Дома в ЖК построены из качественного и надежного кирпича. Толщина внешних стен составляет 58 сантиметров, а между квартирами – 38 см. Это хороший показатель, гарантирующий прекрасную шумоизоляцию. Аналогов подобной толщины стен в новостройках Ижевска крайне мало!

Комфорт и уют будут окружать новоселов

Входные группы домов ЖК «Богатыри» с их уникальным дизайном в этом плане также максимально комфортные: просторные холлы, стеклянные двери и отсутствие ступенек.

В ЖК «Богатыри» есть 5-этажные секции всего на 14 семей, то есть по 2–3 квартиры на этаже. При этом, что крайне важно для семей с детьми и пожилых людей, даже в пятиэтажных секциях есть лифт, так что подниматься по лестнице с ребенком на руках или с пакетами продуктов не приходится.

Тем, кто задумался о покупке жилья, стоит поторопиться воспользоваться выгодным предложением от застройщика «Развитие».

Дополнительную информацию о домах и квартирах можно узнать на сайте компании «Развитие».

Записаться на просмотр квартир можно на сайте или по телефону: (3412) 570-570.

* Субсидированные ставки возможны только при условии увеличения стоимости квартиры на 10 %.

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ООО Спецзастройщик «Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.

Ипотечный кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Ставка в размере 0,1 % годовых действует на срок до 7 лет включительно, при условии заключения договора страхования. А также при увеличении стоимости жилья от заявленной на сайте застройщика на 10 %. При увеличении срока кредитования ставка может быть пересмотрена. Сумма кредита до 6 млн руб. включительно.

Первый взнос от 20 %. Срок Акции с 01.01.2022 по 25.03.2022.