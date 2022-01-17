72-летний мужчина и его 45-летний сын погибли при пожаре в Удмуртии

Причиной возгорания могло стать курение в нетрезвом состоянии. Фото: unsplash.com

В минувшую субботу, около 20:00, на улице Набережная в селе Юкаменское загорелся жилой дом. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в огне погибли 72-летний мужчина и его 45-летний сын.

«Мужчины злоупотребляли спиртными напитками, не работали», - говорится в сообщении.

Фото: СУ СКР по УР

Проводится доследственная проверка. В качестве предварительной причины пожара называется курение в нетрезвом состоянии.

Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, опрашиваются соседи и родственники погибших. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«По очереди тащили мешок с сожженным телом через сугробы»: ижевский следователь по особо важным делам поделился откровениями о своей работе