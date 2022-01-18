Трамваи не идут по улице Халтурина в Ижевске

Фото: архив КП в Ижевске
В Ижевске с 09:13 прекращено движение трамваев №5 и №8 по улице Халтурина. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».
Движение организовано следующим образом:
Маршрут № 5:
Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Магистральная - ул. Огнеупорная.
Маршрут №8:
Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная;
Ул. Промышленная - ул. Ленина - ул.40 лет Победы - ул. Ворошилова.
О сроках восстановления движения не сообщается.
ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 09:48