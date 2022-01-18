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Общество18 января 2022 5:38

Трамваи не идут по улице Халтурина в Ижевске

Пассажирам трамваев 5 и 8 маршрутов стоит быть внимательнее
Дмитрий Коренев
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Фото: архив КП в Ижевске

Фото: архив КП в Ижевске

В Ижевске с 09:13 прекращено движение трамваев №5 и №8 по улице Халтурина. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

Маршрут № 5:

Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Магистральная - ул. Огнеупорная.

Маршрут №8:

Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная;

Ул. Промышленная - ул. Ленина - ул.40 лет Победы - ул. Ворошилова.

О сроках восстановления движения не сообщается.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 09:48