Трамваи не идут по улице Халтурина в Ижевске

Фото: архив КП в Ижевске

В Ижевске с 09:13 прекращено движение трамваев №5 и №8 по улице Халтурина. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

Маршрут № 5:

Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Магистральная - ул. Огнеупорная.

Маршрут №8:

Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная;

Ул. Промышленная - ул. Ленина - ул.40 лет Победы - ул. Ворошилова.

О сроках восстановления движения не сообщается.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 09:48