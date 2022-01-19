Живого «слона» пытались продать в Ижевске через сайт объявлений

За «слона» просили полмиллиона рублей. Фото:

«Продам слона» – так лаконично звучал текст объявления от одного из ижевчан, которое появилось на известном сайте. На приложенном фото – собака породы мопс в трогательном костюмчике с хоботом и большими ушами.

Слово «слон», что характерно, в объявлении было написано без кавычек. Удивляла и цена – 500 тыс. рублей. Мы хотели связаться с владельцем животного и узнать, действительно ли собака продается за такую стоимость, или человек просто пошутил, но сайт заблокировал объявление – как было указано, за нарушения правил размещения.

Кстати, цена за щенка мопса сейчас варьирует от 20 до 50 тыс. рублей – тоже прилично, но все-таки не 500 тыс. А реальный индийский слон обычно стоит подороже – по разным источникам от 5 до 20 тыс. долларов у себя на родине в Индии (по текущему курсу это около 400–1526 тыс. рублей). При этом индийский слон включен в первое приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Это означает, если опустить юридические тонкости, что продать слона на территории России очень и очень сложно – необходима масса разрешений. Может быть, поэтому объявление показалось администрации сайта подозрительным?

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