Планы по организации снегоплавильных пунктов в Ижевске пока откладываются

В Ижевске продолжает работать одна снеговалка на улице Пойма. Фото: Дмитрий Селезнев

В ближайшее время в Ижевске не планируется организация снегоплавильных пунктов, об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире на своей официальной странице «ВКонтакте» 20 января.

По словам главы Ижевска, жители часто задают этот вопрос, так как муниципалитет уже неоднократно анонсировал появление снегоплавилен. Однако такое место должно быть оборудовано в соответствии с принципами сохранения природы, и проект будет достаточно капиталоемким. В частности, потребуется организация специальных очистных сооружений, так как сливать талую воду в ливневую канализацию зимой нельзя – это приводит к разрушению ливневых трубопроводов.

«Мы не отказались полностью от этой истории и занимаемся подготовкой бизнес-плана, но когда и где она (снегоплавильня – прим. ред.) будет размещена, если такое решение будет принято, мы об этом скажем дополнительно», – заявил Олег Бекмеметьев.

Организация новых снегосвалок в городе пока также не планируется, весь снег с улиц вывозят в место складирования на Пойме.

Как сообщил глава Ижевска, за последнее время осадков выпало в полтора раза больше, чем стандартно бывает в это время. В среднем за ночь из Ижевска сейчас вывозится порядка 12 тыс. кубометров снега, недавним рекордом стало 16 700 кубометров за ночь – после особенно обильного снегопада. А всего с 8 января вывезено около 430 кубических метров снега, причем в прошлом году к 20 января эта цифра составляла 290 тыс. кубометров, то есть почти в два раза меньше.

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