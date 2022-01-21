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Происшествия21 января 2022 4:02

Пьяный 39-летний житель Увы изнасиловал 19-летнюю жительницу Ижевска

Девушка находилась в доме своих родственников, которые были знакомы с подозреваемым
Екатерина АРДАШЕВА
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Насильник несколько раз ударил жертву по лицу, чтобы она не сопротивлялась

Насильник несколько раз ударил жертву по лицу, чтобы она не сопротивлялась

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уголовное дело возбудили в Удмуртии в отношении 39-летнего жителя поселка Ува. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, мужчина подозревается в изнасиловании 19-летней ижевчанки.

Согласно данным следствия, все произошло ночью 16 января 2022 года. Пьяный мужчина находился в доме своих знакомых в поселке Ува. В это время у них также гостила молодая родственница из Ижевска. Когда девушка уснула, подозреваемый напал на нее и изнасиловал. Потерпевшая пыталась сопротивляться, но он несколько раз ударил ее рукой по лицу.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, мужчина может получить до шести лет лишения свободы.

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