Сотрудникам «Удмуртнефти» и «Ижевского нефтяного научного центра» вручены знаки Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Фото: «Удмуртнефть»

Специалисты «Удмуртнефти» и «Ижевского нефтяного научного центра» («ИННЦ» – дочернего общества «Удмуртнефти») награждены нагрудными знаками «Первооткрыватель месторождения» Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Начальник отдела геологии, запасов и лицензирования «Удмуртнефти» Галина Лекомцева и ведущий инженер отдела региональной геологии и сопровождения ГРР «ИННЦ» Елена Вальтер – за открытие Александровского месторождения, главный специалист отдела геологии и подсчета запасов «ИННЦ» Оксана Драчук – за открытие Весеннего месторождения и главный специалист отдела петрофизики и ГИС «ИННЦ» Альфия Хисметова – за открытие Пихтовкинского месторождения.

Каждая из награждаемых в профессии более 30 лет и вносит свой вклад в прирост запасов месторождений «Удмуртнефти». Кроме новой высокой награды в копилке достижений геологов – другие ведомственные и корпоративные награды. С получением звания они отмечают, что очень почётно вписать своё имя в нефтяную историю Удмуртской Республики.

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