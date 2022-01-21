Жители Ижевска могут выиграть машину березовых дров

Фото: предоставлено организаторами

Бесплатная городская газета «ЯСНО!Центр» (16+) организует новый конкурс, победитель которого получит целую машину березовых дров. Для участия в нем необходимо ответить на вопрос «Почему машина березовых дров должна достаться именно мне?».

Приз получит автор самого оригинального ответа. Ответы можно прислать или принести в редакцию с 1 по 24 января одним из следующих способов:

- по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б, с 09:00 до 18:00 (в будние дни);

- по электронной почте: yasno@mgcentr.ru;

- через мессенджер Viber: 8 965-840-07-48;

- в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/gazetayasno.

Организатор конкурса – ИП Люкин М.П., ОГРНИП 315184100003566, адрес: 426035, Удмуртская Респ., Ижевск, Авангардная, 4Б. Сроки: 01.01.2022–24.01.2022. Свидетельство: ПИ № ТУ 18-00689 от 25.01.2019.

Ознакомиться с информацией можно в группе «ВКонтакте» газеты.