Есть итоги: всероссийские соревнования по рапиду и блицу в Дебесах завершены

Команды из Удмуртии показали отличный результат Фото: Сергей Суворов

4 дня шахматных баталий позади, итоги всероссийских соревнований среди сельских школьников подведены. Отметим, что на третьих соревнованиях был применен новый формат определения победителей. Участники разделились на четыре основные группы, именно по ним и определялись абсолютные победители.

Командный зачет

Быстрые шахматы

2010 года рождения и младше

1 место – Удмуртская Республика (команда №1 Малопургинского района)

2 место – Республика Татарстан

3 место – Удмуртская Республика (команда №2 Малопургинского района)

2004-2009 года рождения

1 место – Республика Марий Эл

2 место – Республика Татарстан

3 место – Удмуртская Республика (команда из Дебес)

Блиц

2010 года рождения и младше

1 место – Удмуртская Республика (команда №1 Малопургинского района)

2 место – Республика Татарстан

3 место – Удмуртская Республика (команда №2 Малопургинского района)

2004-2009 года рождения

1 место – Республика Татарстан

2 место – Республика Башкортостан

3 место – Республика Марий Эл.

Личный зачет

Быстрые шахматы

Мальчики 2010 года рождения и младше

1 место – Роман Александров (Удмуртия, Малопургинский район)

2 место – Тимур Шаязданов (Татарстан)

3 место – Иван Вершинин (Удмуртия, Малопургинский район)

Юноши 2004-2009 года рождения

1 место – Михаил Шмаров (Марий Эл)

2 место – Нурлан Хисматов (Татарстан

3 место – Фируза Набиева (Татарстан)

Девочки 2010 года рождения и младше

1 место – Дарья Булдакова (Удмуртия, Як-Бодья)

2 место – Альмира Киреева (Дагестан)

3 место – Вера Сафронова (Оренбургская область)

Девушки 2004 – 2009 года рождения

1 место – Альфия Гилязова (Татарстан)

2 место – Разиля Набиева (Татарстан)

3 место – Ксения Логинова (Марий Эл).

Блиц

Мальчики 2010 года рождения и младше

1 место – Дмитрий Рыбаков (Марий Эл)

2 место – Иван Вершинин (Удмуртия, Малопургинский район)

3 место – Фаиль Гафиятуллин (Татарстан)

Юноши 2004-2009 года рождения

1 место – Нурлан Хисматов (Татарстан)

2 место – Данияр Латыпов (Татарстан)

3 место – Артур Сунцов (Удмуртия, Увинский район)

Девочки 2010 года рождения и младше

1 место – Лиана Николаева (Удмуртия, Малопургинский район)

2 место – Ангелина Баушева (Свердловская область)

3 место – Дарья Булдакова(Удмуртия, Малопургинский район)

Девушки 2004 – 2009 года рождения

1 место – Камилла Байбурина (Башкортостан)

2 место – Зулейха Хузина (Татарстан)

3 место – Зайнап Рахманова (Татарстан)

За время всероссийских соревнований в Дебесах было сыграно около 2500 партий, за ходом которых следили 15 судей. 18 регионов России представляли 64 команды, самой многочисленной по количеству участников стала, что вполне логично и ожидаемо, хозяйка соревнований Удмуртия. За нашу республику играли более 45 команд из 13 районов. Тренеры результатами турнира довольны, в этом году наши юные шахматисты показали высокие результаты.

«В этом году мы впервые попали в число лидеров в командном зачете, чему безусловно, рады. Мы довольны и результатами в личном зачете, тем более, что конкуренция на соревнованиях 2022 года была очень высокая, явных лидеров не было, поэтому предсказать исход турнира было практически невозможно. Результаты получились непредсказуемые», - рассказал тренер команды из Дебес Сергей Васильев.

Отметим, что организацией всероссийских соревнований в Дебесах занимаются: министерства спорта и образования Удмуртии, Федерации шахмат УР и Российской Федерации. Главным партнером турнира является «Корпорация «Центр», кроме них финансовую поддержку оказал и семейный фонд Тимченко. Информационным партнером состязаний уже третий год подряд становится медиагруппа «Центр».