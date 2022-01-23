Гороскоп на 24 января 2022 года: отдых у Весов и поход к врачу у Водолеев

Что приготовили звезды нашим читателям Фото: Амир Закиров

ОВЕН

В этот день стоит заняться домом: навести порядок, разложить вещи по местам, выбросить лишнее.

ТЕЛЕЦ

Тельцы почувствуют упадок сил и нежелание что-либо делать. Но мы не всегда можем повлиять на нашу занятость — придется трудиться через силу.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды рекомендуют сходить на каток, покататься на лыжах или просто погулять — одним словом, провести день на свежем воздухе с удовольствием.

РАК

Раки сегодня узнают об измене второй половинки. Если у вас ее нет, выяснится, что кто-то из друзей вас подставил. Будьте готовы узнать, что ваши знакомые не такие хорошие, как кажется.

ЛЕВ

Львы испытают чувство страсти. Все может закончиться очень жаркой ночью.

ДЕВА

Начальство сегодня обратит внимание на ваши труды и наградит. Может быть, даже солидную премию выпишут.

ВЕСЫ

Весам сегодня стоит отдохнуть. И пусть весь мир подождет.

СКОРПИОН

Отличный день, чтобы купить стройматериалы и сделать ремонт в квартире. Сегодня у вас особенное вдохновение — вы можете сделать ремонт со вкусом.

СТРЕЛЕЦ

Будьте осторожны с едой и напитками: можно отравиться.

КОЗЕРОГ

Вам кажется, что все валится из рук и ничего не получается. Вам кажется — результаты скоро дадут о себе знать.

ВОДОЛЕЙ

Отличный день, чтобы заняться своим здоровьем. Сходите к врачу, к которому давно собирались — вам как никогда необходима консультация медика.

РЫБЫ

Рыбам сегодня пригодится умение говорить «нет». Некоторые окружающие не прочь воспользоваться вашей добротой, но не нужно им этого позволять.