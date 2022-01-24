В Краснодарском крае скончался бывший преподаватель Удмуртского республиканского колледжа культуры

Фото: vk.com/urkk1945
Вчера скончался Владимир Юрьевич Белянкин, бывший преподаватель Удмуртского республиканского колледжа культуры. Об этом сообщает официальная группа колледжа ВК.
«Владимир Юрьевич долгие годы трудился в нашем колледже, выпустил много замечательных специалистов и был прекрасным педагогом и человеком», – сообщается в посте.
Многие очень тепло отзываются об Владимире Юрьевиче. На данный момент пост насчитывает более ста комментариев:
«Недавно вспомнила Вас, видать, что-то почувствовала. Замечательный преподаватель, чуткий, понимающий, спасибо за всё. Вас все любили и уважали».
«Педагог и Человек с большой буквы. Успевать отдавать свою любовь и своё тепло каждому студенту не каждому дано. Таких педагогов один на миллион. Я счастлива, что мне повезло получать знания у такого Аса педагогики. Светлая память».
«Владимир Юрьевич, запомнился своим прекрасным преподавательским талантом. В какой прекрасной, теплой, дружеской атмосфере проводили вместе репетиции, как доходчиво и с какой любовью к студентом, Владимир Юрьевич преподавал уроки танцев, пластики. Светлая память, любим, будем помнить всегда об этом светлом, талантливом педагоге, любимом преподавателе. Светлая память и вечный покой»
и многие другие.
О дате и месте прощания не сообщается.
Редакция приносит соболезнования близким усопшего.
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