44-летнего мужчину с татуировкой группы крови разыскивают в Удмуртии

Фото: ПСО «Регион 18»

В столице Удмуртии разыскивают 44-летнего Александра Михайловича Караваева. Он не выходит на связь с 31 декабря. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Последний раз его видели в Татарстане, г. Нижнекамск. По месту проживания – Селтынский район, д. Сюромошур отсутствует.

ПРИМЕТЫ: рост 165-170 см, худощавое телосложение, русые волосы. У мужчины есть несколько татуировок: не левой стороне груди его группа крови (III+), на пальцах – дата рождения.

Всех, кто знает об его местоположении, просят позвонить по номеру на «горячую линию» поисково-спасательного отряда: 8 951-195-29-71, либо же обратиться в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

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