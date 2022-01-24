«Ижсталь» увеличила объемы экспорта в 2021 году

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2021 году отгрузил на экспорт 74 тыс. тонн металлопродукции, что на 51% больше, чем годом ранее.

Завод экспортирует горячекатаный, калиброванный и обточенный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности, сталь со специальной отделкой поверхности в страны СНГ, ЕС, США и Сингапур.

Отгрузка в страны дальнего зарубежья увеличилась на 40% и составила 24 тыс. тонн. Среди крупнейших стран-экспортеров – Бельгия, Турция, США, Германия, Словакия, Франция, Латвия.

Отгрузка в страны СНГ увеличилась на 56% и достигла 50 тыс. тонн, из которых 40 тыс. тонн приходится на Республику Беларусь и Казахстан. Наибольший прирост экспорта также приходится на Беларусь – 125% к уровню 2020 года. Среди белорусских потребителей ижсталевского металла – крупнейшие отраслевые производители авто-, машиностроения, сельхозтехники, инструмента.

«Рост экспортных поставок свидетельствует о востребованности и конкурентоспособности нашего металла на мировом рынке», – прокомментировал директор управления коммерческой деятельностью ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

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