Автовладельцы Удмуртии могут воспользоваться выгодным предложением

«АСПЭК-Лидер», официальный дилер ŠKODA в Ижевске, подготовил специальное предложение для клиентов. В течение трех месяцев автовладельцы могут получить выгоду от 3 до 10 тысяч рублей на все виды сервисных и кузовных работ, а также на приобретение и установку оригинальных аксессуаров ŠKODA (Шкода).

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо авторизоваться на сайте и получить промокод, предоставляющий право получения разовой выгоды. Отметим, что сервисная акция распространяется на автомобили ŠKODA старше четырех лет.

Узнать подробности проведения акции можно у «АСПЭК-Лидер» по телефону: 7 (3412) 209-583, на сайте www.aspec-lider.ru или по адресу: Ижевск, ул. Холмогорова, 9.

Справка

Размер выгоды зависит от общей суммы заказа:

- при сумме чека от 10 тысяч до 19 999 рублей – 3 тысячи рублей;

- при сумме чека от 20 тысяч до 29 999 рублей – 5 тысяч рублей;

- при сумме чека от 30 тысяч до 49 999 рублей – 7 тысяч рублей;

- при сумме чека более 50 тысяч рублей – 10 тысяч рублей.

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