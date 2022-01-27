«Ижсталь» увеличила отгрузку продукции предприятиям ряда отраслей

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2021 году увеличил реализацию предприятиям ряда отраслей. Поставки автомобилестроителям выросли на 52 %, до 60 тыс. тонн. Среди крупнейших потребителей ижсталевского металла такие ведущие предприятия отрасли, как ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ и КамАЗ.

До 42 тыс. тонн (на 8 %) увеличилась реализация в адрес предприятий машиностроения.

Совокупная доля клиентов автомобиле- и машиностроительной отраслей в общем объеме реализации завода превысила 45 %.

На 20 % выросла реализация производителям нефтедобывающего оборудования и составила свыше 11 тыс. тонн.

Информация от партнера.