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Общество27 января 2022 8:01

«Ижсталь» увеличила отгрузку продукции предприятиям ряда отраслей

Объем поставок производителям России вырос до 52 %
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Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2021 году увеличил реализацию предприятиям ряда отраслей. Поставки автомобилестроителям выросли на 52 %, до 60 тыс. тонн. Среди крупнейших потребителей ижсталевского металла такие ведущие предприятия отрасли, как ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ и КамАЗ.

До 42 тыс. тонн (на 8 %) увеличилась реализация в адрес предприятий машиностроения.

Совокупная доля клиентов автомобиле- и машиностроительной отраслей в общем объеме реализации завода превысила 45 %.

На 20 % выросла реализация производителям нефтедобывающего оборудования и составила свыше 11 тыс. тонн.

Информация от партнера.

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