Затащил в гараж и задушил: ижевчанина осудили на 9,5 лет за убийство жены бывшего шефа

Погибшая сделала мужчине замечание за ночной шум во дворе и подверглась нападению Фото: Амир Закиров

39-летнего ранее судимого ижевчанина признали виновным в убийстве и осудили на 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство 58-летней женщины. Об этом сообщает Следственное Управление СК России по Удмуртии.

Как было установлено, все произошло в Ижевске ночью с 30 на 31 августа 2019 года. Нетрезвый мужчина проник на территорию частного дома на улице В. Сивкова, который принадлежал одному из предпринимателей. Осужденный ранее работал у него на стройке – разнорабочим. В этот вечер ижевчанин вспомнил, что ставил деньги в кармане спецодежды, и решил их забрать после смены.

Услышав во дворе шум, из дома вышла супруга предпринимателя. Она сделала нарушителю спокойствия замечание, но мужчина, вместо того чтобы извиниться и объяснить ситуацию, разозлился, ударил женщину в лицо, а затем затащил в гараж, где задушил. Утром тело обнаружил супруг погибшей.

Свою вину осужденный признавать отказался и попытался обжаловать решение суда, но его жалобу оставили без удовлетворения, и приговор вступил в законную силу.

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