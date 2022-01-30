Два жителя Удмуртии незаконно вырубили сосны в Кизнерском районе более чем на 210 тыс. рублей

«Черные лесорубы» оказались ранее судимыми. Фото: pixabay.com

Двух жителей Удмуртии полиция задержала за незаконную рубкой живых сосен, об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщение о том, что в лесу орудуют неизвестные, поступило от сотрудников лесничества. Задержанные оказались нигде не работающими и ранее судимыми 24-летним жителем поселка Кизнер и 23-летним жителем Кизнерского района.

Как было установлено, мужчины своими действиями причинили лесному хозяйству ущерб, который составил более 210 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушителям может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

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