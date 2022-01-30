Максим Вылегжанин из Удмуртии взял бронзу на престижной лыжной гонке в Италии

Гонка длилась почти три часа. Фото: instagram.com/max_vylegzhanin

Престижная супермарафонская лыжная гонка «Марчалонга» из международной коммерческой серии стартов Ski Classics (Скай Классикс) завершилась в Италии 30 января.

Как сообщает IZHLIFE, известный спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин принял в ней участие, преодолев дистанцию в 70 км за 2 часа 52 минуты и 43 секунды классическим стилем. Он финишировал третьим. Серебряным призером стал Каспер Стадос из Норвегии, который опередил Максима Вылегжанина всего на 0,1 секунды, а поду одержал россиянин Ермил Вокуев.

Напомним, что Максим Вылегжанин завершил профессиональную карьеру весной 2019 года. Он является Чемпионом мира, призером Олимпийских игр, и сейчас руководит Федерацией лыжных гонок Удмуртии.

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