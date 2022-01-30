Команда врачей-онкологов возобновила выезды в районы Удмуртии

В течение года врачи будут выезжать в разные районы республики. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Команда узких специалистов-онкологов из Удмуртии возобновила выезды в районы республики с целью диагностики новообразований у населения, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Акцию «Онкодесант», приостановленную в 2020 году из-за пандемии коронавируса, было решено возобновить. 28 января специалисты побывали в Сарапульской городской больнице. Прием вели маммолог, онколог-гинеколог, уролог, онколог-дерматолог и колопроктолог.

Из 117 пришедших на осмотр жителей у 26 пациентов обнаружилось подозрение на злокачественные новообразования. Теперь они направлены на углубленное обследование и лечение в онкодиспансер. А онкологи в течение года планируют регулярно выезжать в другие районные больницы.

«Ежегодно в Удмуртии выявляется около 5-6 тысяч новых случаев онкозоболеваний, более половины из них на 1-2 стадии. Очень важно выявить болезнь в ранней стадии, когда шансы на успешное излечение особенно высоки», – подчеркнула Светлана Зайцева, главный внештатный специалист по онкологии Минздрава Удмуртии.

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