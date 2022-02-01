Плановую медицинскую помощь и диспансеризацию на несколько недель приостановят в Удмуртии

Пациентам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, плановую помощь продолжат оказывать Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, которая связана с распространением коронавируса и, прежде всего, его нового штамма «омикрон», в Удмуртии до конца февраля поликлиники сосредоточатся на оказании помощи пациентам с признаками ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Плановую амбулаторная помощь и диспансеризацию придется на несколько недель приостановить, чтобы не подвергать риску заражения здоровых людей и снизить нагрузку на врачей. Исключением станут скрининги беременных, медицинское обследование призывников и медосмотры, необходимые при поступлении на работу. Пациентам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения также будет оказываться вся необходимая помощь.

Если пациент уже успел записаться на консультацию в специализированную поликлинику, его прием тоже состоится в установленное время.

«Сейчас в Удмуртии уже побиты цифры прошлой осени по количеству выявленных пациентов с ковид, наблюдаемых на амбулаторном этапе. Эта неделя и следующая будут достаточно напряженными. Все силы сейчас прилагаются для того, чтобы вызовы, поступившие в медицинскую организацию, были обслужены в течение суток, чтобы все пациенты вовремя получили необходимые лекарства. Наши поликлиники перешли на семидневный режим работы, к приему пациентов привлечены узкие специалисты, а также ординаторы, посильную помощь оказывают и волонтеры. Тем не менее, сейчас количество амбулаторных пациентов уже превысило 16 тысяч человек и еще продолжает расти», – рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

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