Заужения на автодорогах Ижевска будут ликвидировать на следующей неделе

Дорожные службы Ижевска сосредоточатся на очистке главных улиц, чтобы не допустить перебоев в работе общественного транспорта. Фото: vk.com/olegbekmemetev

В предстоящую неделю дорожные предприятия Ижевска сосредоточатся на очистке главных магистралей, чтобы не допустить перебоев в работе общественного транспорта, об этом сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

В связи с тем, что за первые шесть дней февраля ожидается выпадение месячной нормы осадков, технике придется работать в усиленном режиме. При этом заужения с обочин начнут ликвидировать только после окончания интенсивного снегопада – на следующей неделе, когда интенсивный снегопад закончится. Снег в ближайшие дни также будут вывозить меньше. Тем не менее, на снегосвалку уже направлено уже направлено 605 тыс. кубометров снега, что уже почти соответствует среднегодовому объему.

Также глава Ижевска отметил, что управляющим компаниям, которые не будут справляться с объёмом работ, выделят дополнительную технику с промышленных предприятий.

Гражданам Олег Бекмеметьев посоветовал в ближайшие дни – и особенно в выходные – по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, чтобы позволить дорожным службам максимально очистить город от снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Погода в Ижевске на 2 февраля: ожидается небольшой снег и до -3°С

- Гидрометцентр Удмуртии опубликовал предварительный прогноз на февраль 2022 года