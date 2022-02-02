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Происшествия2 февраля 2022 3:56

Гражданин Узбекистана, давший взятку сотруднику ГИБДД, попал под стражу в Удмуртии

Мужчина, которого остановили на дороге, испугался, что его выдворят из страны за отсутствие документов, но затем сам же уехал на родину, нарушив подписку о невыезде
Екатерина АРДАШЕВА
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Обвиняемый объяснил смену фамилии и документов тем, что собирался взять второй кредит

Обвиняемый объяснил смену фамилии и документов тем, что собирался взять второй кредит

Фото: Диля Ахмадишина

58-летнего гражданина Узбекистана решением суда заключили под стражу в Удмуртии за дачу взятки сотруднику ГИБДД и последующее нарушение подписки о невыезде, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

В мае 2019 года сотрудник ДПС остановил автомобиль обвиняемого и попросил предъявить документы. Оказалось, что у мужчины нет права на пребывание в России. Испугавшись, что его оштрафуют и выдворят из страны, гражданин Узбекистана передал сотруднику ГИБДД деньги за несообщение сведений о правонарушении. Сотрудник, в свою очередь, доложил об этом в следственные органы.

Было возбуждено уголовное дело, и с обвиняемого взяли подписку о невыезде, но он уехал на родину, наоборот попав в федеральный розыск. Дома мужчина поменял фамилию и паспорт гражданина Узбекистана, после чего в январе 2022 года вернулся в Россию, где был задержан и помещен в следственный изолятор.

Обвиняемый в полном объеме признал вину в даче взятки и пытался оправдать смену фамилии и документов тем, что хотел взять в Узбекистане второй кредит, но несмотря на просьбы не помещать его в изолятор, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц.

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