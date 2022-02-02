СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка на Воткинском шоссе в Ижевске

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту похищения полуторагодовалого мальчика (пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в совершении преступления подозревается 21-летний знакомый матери ребенка Хуршид Менглиевич Абраев.

По данным следствия, днем 2 февраля подозреваемый вышел с ребенком из квартиры на Воткинском шоссе «под предлогом прогулки». Домой они так и не вернулись.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр квартиры. В настоящее время допрашиваются родственники ребёнка, принимаются меры к установлению его местонахождения и всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ведомстве.

Следственное управление СК России по республике просит всех располагающих сведениями о местонахождении ребенка и/или подозреваемого обратиться по номерам 3412) 50-06-48, 8-919-916-83-75.