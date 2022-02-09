Около 4000 звонков поступило на горячую линию Минздрава Удмуртии за прошедшие сутки

фото: Иван Макеев

3885 звонков приняли сотрудники колл-центра Минздрава Удмуртии за прошлые сутки. Об этом сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов в своих социальных сетях.

Чаще всего поступают вопросы о результатах теста на ковид, вызове врача на дом и дистанционном оформлении больничного листа.

Также, сотрудники горячей линии ведут наблюдение пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Операторы звонят заболевшим, спрашивают об их самочувствии и передают эти данные в больницы. За день работники центра могут обзвонить 3 тысячи пациентов. Сотрудники колл-центра – это люди с медицинским образованием и волонтеры-медики.

Такие организации помогают решить многие вопросы без похода в больницу, что снижает нагрузку врачей.

Напоминаем, горячая линия центра работает круглосуточно по номеру 8-800-100-24-4. Также, работает и единый федеральный номер 122.

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