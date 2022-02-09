Перед судом предстанет мужчина из Удмуртии, ограбивший следователя

Преступник напал на девушку-следователя с ножом Фото: Амир Закиров

В преступлении обвиняется 24-летний, ранее судимый житель Балезинского района, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии

Установлено, что осенью прошлого года, молодой человек напал с ножом на возвращавшуюся домой девушку. Оказалось, она была следователем и возвращалась с работы. Преступник похитил у нее 400 рублей.

Также, осенью 2021 года преступник украл велосипед в одном из многоквартирных домов.

Велосипед обнаружили и изъяли, а злоумышленники заключили под стражу. За антиобщественные деяния ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«90 процентов девушек и женщин знают о косметике меньше меня»: история Анатолия из Ижевска, который ведет бьюти-блог

10 жителей Ижевска предстанут перед судом за организацию сети подпольных казино