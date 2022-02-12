Коронавирус в Удмуртии 12 февраля: 210 госпитализированных и 2 655 заболевших

За сутки в Удмуртии проведено 10 836 тестов на коронавирус Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 12 февраля в Удмуртии зафиксировано 2 655 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонтакте».

Среди заболевших 957 детей и 250 человек старше 65 лет.

В ковид-центры госпитализировано 210 человек.

961 человек за минувшие сутки выздоровел.

К сожалению, 10 пациентов скончались – семь женщин возрастом 62, 63, 69, 70, 74, 76 и 92 года, и трое мужчин 66, 82 и 82 лет.

Всего на 12 февраля в Удмуртии зарегистрировали 112 289 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 88 659 человек выздоровели и 3 575 скончались.

В настоящее время 42 306 человек с легким течением заболевания лечатся амбулаторно. В ковид-стационарах находятся 1 007 пациентов в состоянии средней тяжести и 251 – в тяжелом. На ИВЛ сейчас 50 человек.

Против коронавируса привиты 688 918 жителей Удмуртии, 540 013 человек уже получили второй компонент вакцины. 118 233 жителям введена однокомпонентная вакцина Спутник Лайт. 111 235 жителей прошли ревакцинацию.

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