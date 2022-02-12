Новым замминистра здравоохранения Удмуртии стала Наталья Якимова

Наталья Якимова будет заниматься вопросами развития системы здравоохранения Удмуртии. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В Удмуртии назначили еще одного заместителя министра здравоохранения. Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, им стала Наталья Якимова.

Прежде она была руководителем Республиканского медицинского колледжа им. Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной, а к новым обязанностям приступила с 11 февраля.

Известно, что Наталья Якимова будет заниматься вопросами развития системы здравоохранения региона, контролировать исполнение нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Также в ее ведении будет находиться кадровая политика медучреждений.

СПРАВКА КП

ФИО: Якимова Наталья Витальевна

Образование: Ижевская государственная медицинская академия

Ученая степень: кандидат наук

Трудовой путь: работала акушеркой, затем старшей медсестрой ГКБ №7; перешла на должность заместителя главврача Республиканской детской клинической больницы, затем стала директором Республиканского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения. С 2018 года работала директором Республиканского медколледжа.

Является заслуженным работником здравоохранения Удмуртской Республики.

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