Новым замминистра здравоохранения Удмуртии стала Наталья Якимова

Наталья Якимова будет заниматься вопросами развития системы здравоохранения Удмуртии. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
В Удмуртии назначили еще одного заместителя министра здравоохранения. Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, им стала Наталья Якимова.
Прежде она была руководителем Республиканского медицинского колледжа им. Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной, а к новым обязанностям приступила с 11 февраля.
Известно, что Наталья Якимова будет заниматься вопросами развития системы здравоохранения региона, контролировать исполнение нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Также в ее ведении будет находиться кадровая политика медучреждений.
СПРАВКА КП
ФИО: Якимова Наталья Витальевна
Образование: Ижевская государственная медицинская академия
Ученая степень: кандидат наук
Трудовой путь: работала акушеркой, затем старшей медсестрой ГКБ №7; перешла на должность заместителя главврача Республиканской детской клинической больницы, затем стала директором Республиканского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения. С 2018 года работала директором Республиканского медколледжа.
Является заслуженным работником здравоохранения Удмуртской Республики.
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