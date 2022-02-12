Продавца магазина сотовой связи из Ижевска осудили на 3 года за кражу денег со счета клиентки

Злоумышленник воспользовался личными данными потерпевшей. Фото: pixabay.com

В Ижевске суд вынес приговор 28-летнему продавцу одного из магазинов сотовой связи. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, мужчина обвинялся в краже денег с банковского счета.

Как было установлено, в один из ноябрьских вечеров 2020 года ижевчанин открыл на имя посторонней женщины карту рассрочки, откуда похитил денежные средства на сумму 74 900 рублей. Ранее потерпевшая оформила в магазине, где работал осужденный, потребительский кредит на покупку мобильного телефона, в результате чего злоумышленник смог воспользоваться ее личными данными.

Теперь похитителю предстоит провести три года в исправительной колонии общего режима.

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