Пельменный цех в Удмуртии на 20 суток закрыли из-за тараканов

Обследования на заселенность членистоногими на предприятии не проводились. Фото: Алексей Булатов

Временно приостановить деятельность цеха по изготовлению пельменей пришлось в поселке Балезино, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Как уточняют в ведомстве, плановая проверка на предприятии выявила нарушения: в цехе по изготовлению мясной начинки бегали живые тараканы. Было установлено, что обследования на заселенность объекта членистоногими, которые должны были проходить не менее двух раз в месяц, не проводились вообще, иначе бы они показали, что инсектицидные мероприятия не эффектны.

По фактам выявленных нарушений был составлен протокол, а затем суд принял решение приостановить работу предприятия на 20 суток с 9 февраля. По состоянию на 11 февраля оно не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Подержанные автомобили в Ижевске за год подорожали в 1,5 раза

- Продавца магазина сотовой связи из Ижевска осудили на 3 года за кражу денег со счета клиентки

- Мыльная борода: присылайте фотографии малышей во время веселого купания и получайте призы