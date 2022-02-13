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Общество13 февраля 2022 10:28

ТОП-5 самых ярких фотографий с фестиваля «Всемирный день пельменя»

На празднике можно было попробовать различные пельмени, посмотреть на выступления народных коллективов и, даже, принять участие в спортивном забеге
Прозорова Дарья
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А вы любите пельмени?

А вы любите пельмени?

Фото: Архив КП

12 февраля состоялся заключительный день этногастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя». Он прошел в парке им. С.М. Кирова. «Комсомолка» собрала для вас ТОП-5 самых лучших фото из соц-сетей ижевчан.

Глава Удмуртии Александр Бречалов тоже посетил пельменьфест. Фото: vk.com/a.brechalov

Глава Удмуртии Александр Бречалов тоже посетил пельменьфест. Фото: vk.com/a.brechalov

На Дне пельменя выступали коллективы из всей республики. Фото: vk.com/helsinki177

На Дне пельменя выступали коллективы из всей республики. Фото: vk.com/helsinki177

Таким ростовым куклам был рад и стар, и млад. Фото: vk.com/tachurakova

Таким ростовым куклам был рад и стар, и млад. Фото: vk.com/tachurakova

Набранные калории можно было скинуть, приняв участие в спортивном забеге. Фото: vk.com/a.brechalov

Набранные калории можно было скинуть, приняв участие в спортивном забеге. Фото: vk.com/a.brechalov

Народный ансамбль русской песни «ЗАБАВА». Фото: vk.com/prozorov_ip

Народный ансамбль русской песни «ЗАБАВА». Фото: vk.com/prozorov_ip

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