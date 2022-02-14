Новое реанимационное оборудование поступило в Республиканскую инфекционную больницу Ижевска

Оборудование позволяет выхаживать самых тяжелых пациентов. Фото: Минздрав Удмуртии

Отделение реанимации и интенсивной терапии Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) в Ижевске оснастили дополнительным современным оборудованием, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Для отделения закуплена центральная станция мониторинга, которая позволяет выводить на единый экран информацию о всех пациентов, находящихся на ИВЛ и аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), чтобы в постоянном режиме наблюдать за их состоянием. Также для больницы приобрели аппарат ИВЛ экспертного класса, аппарат для определения времени свертывания крови при процедуре ЭКМО и систему автоматической компрессии грудной клетки, которая позволяет врачу проводить непрямой массаж сердца самостоятельно, без помощи ассистентов.

«В эту волну коронавирусной инфекции у нас значительно меньше тяжелых пациентов, которые нуждаются в реанимационных мероприятиях, подключении к ИВЛ. Несмотря на это, новое оборудование позволяет нам оказывать помощь тем пациентам, которых мы раньше не могли спасти. На базе Республиканской клинической инфекционной больницы сейчас основан центр ЭКМО, в нашем распоряжении имеются два аппарата», – рассказывает Вячеслав Аникаев, заведующий отделением реанимации РКИБ.

Новое оборудование было закуплено на общую сумму около 10 млн рублей, которую выделили из республиканского бюджета.

Напомним, с начала пандемии больница работает в режиме ковид-центра. Осенью 2021 года число пациентов, одновременно находящихся в реанимации, могло доходить до 30 человек. По состоянию на 11 февраля здесь находилось восемь пациентов, один из которых был подключен к аппарату ЭКМО, посредством которого его кровь насыщалась кислородом, минуя легкие.

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