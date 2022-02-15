Два жителя Ижевска обвиняются в изготовлении 9,5 тысяч литров ядовитой «незамерзайки»

Продукция представляла опасность для здоровья и жизни людей. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

Уголовное дело возбудили в отношении двух ижевчан 27 и 32 лет за производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.

Как установило следствие, обвиняемые решили организовать бизнес – производство незамерзающей стеклоомывающей автомобильной жидкости. Мужчины арендовали в Ижевске гараж на улице 14-ая и приобрели 6 тонн метанола, который относится к ядовитым веществам.

С 1 января по 9 февраля 2022 года, «предприниматели» изготавливали «незамерзайку» на основе этого опасного для здоровья и жизни людей спирта и разливали в канистры для продажи. Реализовывать фальсификат собирались через интернет-объявления, а также через неконтролируемые торговые точки у обочин автомобильных дорог.

Следователи и сотрудники МВД пресекли противоправную деятельность. Изъять удалось 108 пятилитровых бутылок опасной жидкости и 9 цистерн по 1000 литров с аналогичным содержимым.

Обвиняемые свою вину признали, с них взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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