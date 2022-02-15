Водитель иномарки сбил 91-летнюю женщину на улице Карла Маркса в Ижевске

ДТП произошло на дворовой территории. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

91-летняя ижевчанка получила травмы и попала в больницу в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Инцидент произошел 14 февраля около 13:30 во дворе дома № 401 по улице Карла Маркса. Двигаясь задним ходом, водитель автомобиля «Хенде Гретта», мужчина 1958 года рождения, совершил наезд на незамеченную им пенсионерку.

Госавтоинспекция напоминает водителям: прежде чем двигаться задним ходом, нужно убедиться, что маневр будет безопасен.

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