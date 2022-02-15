«Думала, что покупает акции крупной компании»: 58-летняя женщина из Удмуртии лишилась внушительной суммы

Объявление потерпевшая нашла в интернете. Фото: pixabay.com

Под предлогом дополнительного заработка на акциях у 58-летней жительницы Воткинска мошенники похитили более 2 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как потерпевшая рассказала в дежурной части, объявление о возможности заработать на инвестициях она нашла в интернете. После того как женщина заполнила анкету, введя туда личные данные, ей позвонила неизвестная, представившаяся менеджером компании. Она сообщила, что теперь будет личным финансовым куратором новоиспеченного «инвестора».

В дальнейшем злоумышленница информировала потерпевшую, что ее доход увеличивается и убеждала увеличить вложения. Всего за месяц женщина перевела на сомнительный счет 80 000 рублей из личных сбережений, а также оформила несколько кредитов общей суммой в 2 миллиона рублей и отправила эти деньги следом. При этом она была уверена, что приобретает акции крупной компании.

Однако обещанная прибыль осталась только на словах, тогда как «менеджеры» продолжали убеждать в необходимости внесения новых сумм. В итоге женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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