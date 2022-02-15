В Ижевске появится первый зеленый двор, где сохранят существующие деревья

В жилом комплексе «Друзья» при проектировании пространства будущего дома и двора застройщик обратил внимание на деревья, которых вокруг было предостаточно. Тут же было принято решение о том, чтобы сохранить максимальное количество зеленых насаждений и создать вокруг дома неповторимую атмосферу.

«Мы хотели узнать об опыте других застройщиков, однако оказалось, что никто такого не реализовывал и это нереально. Но мы все равно решили попробовать! Для этого наши сотрудники выезжали с дендрологами на место, отметили здоровые деревья, отразили все это на планах», – рассказали в ГК «Рентек».

Проектирование уникального в своем роде двора уже заканчивается, все в нем максимально адаптировано под растущие деревья и кустарники, которых в настоящее время насчитывается около 60. Безусловно, больные и аварийные деревья будут убраны, останутся только здоровые. Кроме этого, девелопер планирует высадить еще 1327 саженцев 13 разных видов!

Стоит также отметить, что миссия ГК «Рентек» звучит так: «Строим город, в котором хочется жить». Живя в городе, мы все равно стремимся к природе, ее слишком мало в нашей обыденной жизни, наполненной суетой, вечным бегом. Хочется уединения, тишины, свежести. И было бы здорово иметь все это рядом. Поэтому компания строит жилые комплексы у леса.

Подробную информацию о строящемся в ЖК «Друзья» доме и зеленом оазисе Ижевска можно найти на сайте ГК «Рентек».

Застройщик: ООО СЗ «РЕНТЕК К-5»: ОГРН 1191832018696, ИНН 1841088421. Проектная декларация №18-000501, проектная документация размещены на сайте наш.дом.рф. Наименование строящегося объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Воткинское шоссе в Индустриальном районе г. Ижевска. Этап строительства №1 - секция №1». Жилой комплекс «Друзья». Все приведенные графические изображения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Ознакомиться с подробными характеристиками квартир и помещений, а также узнать точные условия продаж вы можете у специалистов отдела продаж по телефону 8 (3412) 68-08-08, или по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д.261, литер ПР.1. Реклама