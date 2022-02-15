Жители Ижевска выставили на зарубежный аукцион «Лицо человечества», слепленное из навоза и мусора

Так выглядит продаваемая инсталляция. Фото: скриншот аукциона

Нестандартный арт-объект выставили на аукцион в рамках одной из зарубежных площадок ижевчане, разрабатывающие программу утилизации органических отходов. Это человеческое лицо, вылепленное из… навоза.

«Экспозиция представляет собой зеркальное отражение человечества сейчас и символизирует потребительское отношение людей к планете. Небрежно слепленный земной шар с ужасной маской сделан из разных отходов и видов навоза. Команда разработчиков хочет донести людям, как важно именно сейчас задуматься, что мы оставим после себя, и предлагает вместе пойти по «зеленому» пути», – говорится в описании.

Как поясняет автор идеи Виктор Белоусов, о проблеме загрязнения Земли испорченными продуктами и навозом он с единомышленниками задумался уже давно. Некоторое время назад они пришли к мысли, что наиболее экологичный способ утилизации органики – это биоутилизация с помощью личинок мухи-солдата. Уже сейчас энтузиасты научились перерабатывать отходы в зоогумус и белковую муку.

Аукцион был задуман как средство получить стартовый капитал на запуск предприятия по утилизации подобных органических отходов. Он продлится три дня, и автор инсталляции надеется, что люди поддержат идею. И идеале конечная цена лота должна дойти до 3000$, но исход, конечно, непредсказуем. Уточним: продается не сам арт-объект – он уже успешно переработан, – а его качественное цифровое фото.

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