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Происшествия15 февраля 2022 15:12

Дважды судимого за незаконный оборот наркотиков подростка из Ижевска задержали в третий раз

Ученик 8-го класса прогуливал уроки и не соблюдал требования условного наказания
Екатерина АРДАШЕВА
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Во время задержания при себе у подростка были обнаружены наркотики

Во время задержания при себе у подростка были обнаружены наркотики

Фото: Архив КП

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии, ученик 8-го класса обвиняется в незаконном хранении запрещенных веществ.

Согласно данным следствия, юный обвиняемый в течение всего учебного года не посещал школу и употреблял наркотики. При этом он уже дважды был судим за незаконный оборот наркотических средств, но отделался условным наказанием. Обязанности, наложенные на него судом, юноша не выполнял.

11 февраля полицейские задержали подростка на улице Карла Либкнехта. При себе у него оказались наркотики в крупном размере. Восьмиклассника заключили под стражу, назначены медицинская, химическая и психиатрическая экспертизы.

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