Снижение заболеваемости коронавирусом в Удмуртии прогнозируют на середину марта

Коллективный иммунитет в Удмуртии пока не достиг 80%. Фото: Валерий Звонарев

У жителей Удмуртии с подтвержденным коронавирусом болезнь все чаще протекает в бессимптомной форме, об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

«Пока сохраняются высокие цифры ежедневно вновь выявленных лиц с положительными ПЦР-тестами на COVID-19, но при этом мы видим снижение количества пациентов, которые наблюдаются амбулаторно. Темпы тестирования у нас остаются высокими, на уровне 750-800 человек в день на 100 тысяч населения. Таким образом, мы можем предполагать, что выходим на так называемое «плато» нынешней волны. У нас регистрировался подъем заболеваемости в течение почти четырех недель, и, исходя из особенностей развития эпидемиологического процесса, к середине марта мы ожидаем снижение заболеваемости этой волны», утверждает замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

По состоянию на 16 февраля на амбулаторном лечении находились 38 тыс. пациентов, а в стационарах – всего чуть более 1,5 тыс. жителей республики. При этом 592 свободные койки оставались в запасе.

Однако врачи напоминают: в Удмуртии до сих пор не сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета. Сейчас, если учитывать число вакцинированных, ревакцинированных и переболевших, цифра составляет около 67%, тогда как в идеале должна доходить до 80%. Поэтому специалисты советуют не забывать о вакцинации и ревакцинации – сейчас, в условиях сохраняющейся эпидемической угрозы, ревакцинироваться оптимально уже через полгода после предыдущей прививки или перенесенного заболевания.

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