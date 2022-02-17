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Происшествия17 февраля 2022 4:02

17-летнюю жительницу Ижевска задержали при попытке сбыта наркотических веществ в крупном размере

Девушка распространяла наркотики на территории Первомайского района
Екатерина АРДАШЕВА
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Закладчица признала свою вину

Закладчица признала свою вину

Фото: Архив КП

В Ижевске задержали очередного подростка-наркокурьера. Как сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии, на этот раз это 17-летняя ученица одного из городских колледжей.

Как установило следствие, в декабре 2021 года обвиняемая начала заниматься организацией так называемых закладок на территории Первомайского района Ижевска. Наркотики девушка получала из торговой сети, которая распространяла их через Интернет и посредством мобильной связи.

8 декабря закладчицу задержали, при ней обнаружилось наркотическое вещество в крупном размере, которое девушка собиралась сбыть. Свою вину она признала. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору, который решит, направлять ли его в суд.

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