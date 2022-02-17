Гороскоп на 18 февраля 2022 года: Тельцы захотят сменить партнера, а Водолеи отправятся на вечеринку

Что приготовили звезды?
Фото: Амир Закиров
ОВЕН
Все проблемы со здоровьем постепенно решатся сами собой. Вечер стоит провести с книгой или сериалом.
ТЕЛЕЦ
Вас может настигнуть желание поменять партнера. Главное, не нарубите дров.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы сегодня необыкновенно сексуальны и привлекательны. Скорее всего, день окажется горячим.
РАК
Деньги на вас сегодня практически свалятся с неба. не упустите свою фортуну.
ЛЕВ
Отправьтесь в дальнее путешествие — это поможет разгрузиться, да и новые впечатления не помешают.
ДЕВА
Отложите все дела и отправляйтесь к врачу. Сейчас самое важное — ваше здоровье, позаботьтесь о себе в первую очередь.
ВЕСЫ
Удачный день, чтобы расслабиться. Например, сходите на бьюти-процедуры или проведите время с собой. А вечером можно встретиться с друзьями.
СКОРПИОН
Побалуйте себя: сходите в магазин, купите новую одежду или что-нибудь для дома.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам кто-то строит козни, поэтому будьте аккуратны со своим окружением.
КОЗЕРОГ
Козерогам стоит провести время с родными и близкими — они как никогда нуждаются в вашей поддержке.
ВОДОЛЕЙ
Идеальный день для шумных компаний и вечеринок. Можно выпить, но не так, чтобы потом чувствовать себя плохо.
РЫБЫ
Все рабочие вопросы сегодня решатся сами собой, вам даже вмешиваться не нужно. Просто наслаждайтесь результатом.