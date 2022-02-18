Коронавирус в Удмуртии 18 февраля: 187 госпитализированных и 3 005 заболевших

945 человек победили болезнь Фото: Амир Закиров

За сутки в Удмуртии провели 10 180 тестов, выявлено 3 005 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

В числе заболевших 355 детей до 14 лет, 559 граждан старше 65 лет.

281 пациент ковид-стационаров находится в тяжелом состоянии, 61 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

К сожалению, скончались 14 человек. Из них – мужчины 66, 71, 72, 74, 76, 81 года и женщины 68, 69, 70, 72, 81, 82, 84, 87 лет.

Выздоровело 945 человек.

Всего, 690 672 человек вакцинировались. Из них 542 327 получили второй компонент. 118 399 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт. 116 069 человек уже прошли ревакцинацию.

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