Дом многодетной семьи из Удмуртии сгорел при пожаре

фото: adm-sarapul.ru

15 февраля около 12 часов, в Сарапуле произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщает местная администрация.

Пламя за короткий срок объяло весь дом. Фото: vk.com/sggs18

Пожарные быстро прибыли на место ЧП и, благодаря их оперативным действием, пожар был потушен. Огонь не успел перекинуться на соседние дома.

Но дом сгорел практически полностью за 15 минут.

Фото: vk.com/sggs18

Погорельцами стала многодетная семья Мышкиных. К счастью, никто не погиб. Одна женщина получила травму.

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